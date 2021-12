Il virologo dello Spallanzani "stende" Speranza: "Emergenza? Adesso basta, bisogna uscirne"

07 dicembre 2021 a

Il direttore dello Spallanzani contro l'ipotesi di prorogare lo stato d'emergenza: «Quasi 2 anni fa agli italiani abbiamo detto non abbiate paura, erano i giorni del ricovero della coppia cinese. Oggi, come allora, diciamo agli italiani non abbiate paura, usciamo dall’emergenza, riprendiamoci la vita e non torniamo indietro». Così il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, durante la cerimonia di accensione dell’albero di Natale dell’Istituto, donato dai Carabinieri. Presente anche l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

Le sue dichiarazioni arrivano proprio nelle ore in cui il ministro della Salute Roberto Speranza ha ammesso l'esistenza di una riflessione in corso in seno al governo sul possibile prolungamento dello stato d'emergenza, attualmente prorogato solo fino al prossimo 31 dicembre.

«La speranza e la fiducia in un domani davvero migliore è il messaggio che vogliamo trasmettere oggi, con forza e convinzione», sottolinea Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani. «A maggior ragione in occasione del Natale - rimarca - che quest’anno torna a somigliare a quelli che trascorrevamo prima della pandemia. Tengo a ribadirlo, ancor più alle porte di queste Festività: non dobbiamo avere paura. Ne usciremo, con la vaccinazione, ma anche con il buon senso e con il sorriso. Il Natale e le nostre celebrazioni potranno tornare presto a essere trascorse serenamente: le nostre migliori risorse continueranno a essere le risposte della scienza, i comportamenti responsabili, la nostra solidarietà nei confronti della società e della salute di tutti».

