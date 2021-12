Stasera Italia, "il vaccino è un dono". Luca Richeldi cerca di convincere i genitori no-vax: non mettete a rischio i figli

06 dicembre 2021 a

“La stretta con il super green pass è giusta”. Nella puntata del 6 dicembre di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, è ospite in studio Luca Richeldi, Direttore di Pneumologia del Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, che analizza gli effetti della misura anti-Covid nel primo giorno in cui è entrata in carica: “La stretta è proporzionale ai dati epidemiologici. Il Cts ha sempre detto che le misure devono essere proporzionali e anticipare l’epidemiologia di questa malattia, abbiamo visto che inseguendola facciamo molti danni, molti ricoveri e molti decessi. Qui si sta anticipando un incremento che era abbastanza previsto e avviene nei mesi invernali, fortunatamente non è su scala esponenziale come in altri paesi”.

Il vaccino antinfluenzale aiuta a contrastare il Covid? Richeldi risponde con sincerità: “Questo non lo sappiamo, ci sono dati che sembrano suggerire che avere un’attivazione più ampia verso altri virus sia più protettivo, ma quello che cambia le cose è avere il vaccino anti-Covid. Integratori? Vita sana e spremute sicuramente, ma sono solo un di più rispetto al vaccino. I luoghi chiusi e affollati sono quelli più pericolosi. Il vaccino è una cosa, la mascherina un’altra, sono due misure complementari ed entrambe importanti, non sono alternative”.

La Palombelli poi cita la frase dello stesso Richeldi: “Regalate il vaccino ai bambini a Natale”. “L’ha detta anche il professor Locatelli, mi sento in buona compagnia. È - spiega lo pneumologo - un dono che viene fatto ai genitori, un dono che viene messo a disposizione di tutte le famiglie italiane dal nostro Servizio Sanitario Nazionale. È un vaccino sicuro ed efficace. Io sono padre di due figlie cresciute e hanno deciso per conto loro, ma se fossi genitore di un bambino piccolo e avessi in carico la responsabilità della sua salute io lo proteggerei con il vaccino. Chi non protegge il proprio figlio lo mette a rischio. Partenze durante le feste? Non dobbiamo avere paura o terrore, le regole sono di estrema sicurezza. Io tenderei a non andare all’estero, avere un problema di salute fuori dall’Italia può essere sempre un problema. Chi deve viaggiare per lavoro o per vedere parenti e amici lontani deve seguire le regole in vigore. Non sono assolutamente pessimista per il Natale, anzi va guardato - conclude Richeldi - con un certo ottimismo”.

