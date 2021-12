Andrea Crisanti non crede nel vaccino? L'ultima idea per il cenone di Natale con i parenti

03 dicembre 2021 a

Andrea Crisanti litigherà con i parenti a Natale? Non sappiamo come i familiari del professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova abbiano reagito alla comunicazione, ma il virologo ha fatto pubblicamente sapere che assumerà un atteggiamento più che rigoroso durante le festività natalizie ormai imminenti: “Se avessi un parente non vaccinato al pranzo di natale gli chiederei di fare un tampone. In questo momento infatti sto organizzando le cene per le feste e chiedo a tutti di fare prima un tampone molecolare, perché il rapido è meno preciso”. Quindi no-vax o vaccinati tutti debbono sottoporsi ad un tampone.

Nell’intervista a Rai Radio 1, nel programma Un giorno da pecora, Crisanti parla poi della protezione della terza dose di vaccino anti-Covid e delle inoculazioni alla fascia 5-11 anni, approvata in questi giorni dall’Aifa dopo il via libera dell’Ema: “Magari si sapesse quanto dura la terza dose. Quel che ci dice l'esperienza di Israele è che ripristina totalmente la protezione. E in genere la terza dose, per tutti i vaccini, prevede il richiamo dopo un anno. I vaccini per bambini non saranno disponibili fino a fine dicembre o ai primi di gennaio”.

