Variante sudafricana, identificato primo caso in Italia

Identificata la prima sequenza riconducibile alla variante Omicron di Sars- Cov2 in Italia. Ne dà notizia, in una nota, l’Istituto Superiore di Sanità. «Nell’ambito delle attività di sequenziamento genomico Sars-Cov-2 della rete coordinata dall’Iss - si legge nella nota Iss - è stata identificata una sequenza nella piattaforma ICoGen riconducibile a quella nota ora come variante of concern (Voc) e definita da OMS come Omicron".

Il campione «è in fase di ulteriore conferma per avere l’assegnazione definitiva» di «B.1.1.529». «La possibilità di identificare rapidamente la nuova sequenza e di dare inizio immediatamente alle attività di contact tracing - spiega la nota dell’Iss - è stata ottenuta grazie alla presenza di alert sulla piattaforma Icogen che hanno riconosciuto immediatamente la presenza di alcune mutazioni chiave dimostrando l’efficienza della rete italiana di sequenziamento e grazie all’operato rapido e efficiente del laboratorio della Asst fbf - Sacco». L’Iss si riferisce a un campione positivo di un soggetto proveniente dal Mozambico e attualmente isolato in Campania. Il paziente e i suoi contatti familiari sono in buone condizioni di salute.

