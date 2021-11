27 novembre 2021 a

La variante omicron fa paura, a New York scatta lo stato di emergenza. La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza in vista dei potenziali picchi di Covid-19 questo inverno dovuti alle variante Delta, già in circolazione, e alla variante Omicron, recentemente identificata. Lo riporta Nbc New York.

La dichiarazione, che entrerà in vigore il 3 dicembre, consentirà allo Stato di rifornirsi di quanto necessario per combattere la pandemia, aumentare la capacità ospedaliera e combattere la potenziale carenza di personale. Inoltre, consente al Dipartimento della salute statale di limitare le procedure non essenziali e non urgenti negli ospedali. «Continuiamo a vedere segnali di pericolo di picchi questo inverno imminente e, sebbene la nuova variante Omicron debba ancora essere rilevata nello Stato di New York, è in arrivo», ha detto Hochul.

