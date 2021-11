Variante sudafricana, due casi in Gran Bretagna. Johnson corre ai ripari

27 novembre 2021 a

La variante omicron del covid è arrivata anche nel Regno Unito. Il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, ha reso noto che due casi sono stati rilevati a Chelmsford e Nottingham, in Inghilterra, dove sono stati disposti test mirati. Le due persone contagiate sono in isolamento con le loro famiglie. Secondo Javid, i due casi sono «legati».

I due casi di variante sudafricana seguono le segnalazioni già giunte dal Belgio e il caso dei 61 passeggeri del volo proveniente dal Sudafrica e sbarcato in Olanda. In tutta Europa, dunque, serpeggia la preoccupazione per la pandemia da Covid 19 che, dopo due anni, sembra ancora non volersi placare.

