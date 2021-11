Green pass, Walter Ricciardi scatena la guerra ai test rapidi: "La variante Delta plus sfugge ai tamponi"

23 novembre 2021 a

a

a

Non più letale ma più contagiosa e potenzialmente "Invisibile". Nuove evidenze emergono dall'analisi della variante Delta Plus del Covid che in Gran Bretagna ha già raggiunto il 15-20 per cento dei nuovi positivi. A lanciare l'allarme è Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha dichiarato guerra ai tamponi rapidi mentre il governo sta per escludere i test dai modi per ottenere il green pass.

La variante Delta Plus stringe la morsa sull'Europa. Occhio alle mascherine da evitare assolutamente

Come contagiosità "siamo ai livelli della varicella, un positivo è in grado di contagiarne 8-9. Con il virus originario di Wuhan un positivo ne infettava al massimo 2, con la Delta 6-7, la nuova variante ha un indice di contagiosità maggiore del 15-20%. È per questo che non possiamo più permetterci il rischio dei falsi negativi dati dai tamponi antigenici", dice Ricciardi a Repubblica.

Il virus corre tra i bambini. L'avvertimento di Brusaferro: "Aumento soprattutto negli under 12"

Il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza dichiara guerra ai test rapidi. "In Italia i primi casi di Delta Plus, per fortuna ancora pochi, sono già stati isolati, in Gran Bretagna costituiscono il 15-20% dei nuovi positivi ed in un paio di mesi saranno predominanti. E l'Italia, come accaduto con la Delta, seguirà a ruota" dice ancora Ricciardi. "Con questo indice di contagio così alto, ogni positivo che dovesse sfuggire al radar dei test rapidi (che rilevano con maggior difficoltà la carica virale) è in grado di dar vita ad un cluster. Dobbiamo intervenire in tempo e limitare la concessione del Green Pass ai vaccinati e ai guariti".

"Chiudere tutti". Fedriga e la previsione agghiacciante dalla Annunziata

Insomma, la Delta Plus sembra essere il grimaldello giusto per togliere di mezzo il sistema dei tamponi per ottenere il green pass. Ma è impossibile eliminare i test rapidi: in Italia se ne fanno 600mila al giorno e toglierli significherebbe mandare in tilt il sistema della diagnostica del coronavirus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.