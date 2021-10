Covid, la variante Delta Plus stringe la morsa sull'Europa. Occhio alle mascherine da evitare

Giada Oricchio 23 ottobre 2021 a

a

a

Pubblicità ingannevole e aggressiva: le mascherine dei vip bocciate dall’Antitrust. L’istruttoria dell’ente nei confronti delle società U-Earth Biotech e Pure Air Zone Italy si è conclusa con una sanzione di 450.000 euro per aver pubblicizzato le mascherine biotech "U-Mask" con “modalità ingannevoli e aggressive, in quanto suscettibili, da un lato, di ingannare i consumatori sull'effettiva capacità protettiva della mascherina, mettendo in pericolo la loro salute e, dall'altro, di far leva sulla situazione di emergenza sanitaria per indurre indebitamente questi ultimi all'acquisto del prodotto”. Le due aziende avevano fatto intendere che eliminassero il virus e fossero equiparabili alle FFP3 senza che la cosa corrispondesse alla realtà.

"Delta Plus in Italia? Nessun allarme". L'esperto ribalta il quadro, ma la terza dose serve

Una multa quanto mai provvidenziale e tempestiva visto il diffondersi in Europa della variante Delta plus del Covid, una mutazione nata in Gran Bretagna dove i contagi sono tornati a correre a causa di una campagna vaccinale che va a rilento, di riaperture totali e di mancanza di precauzioni. La Delta plus ha già raggiunto il Belgio, mentre la Germania si prepara a un nuovo colpo di coda e in Russia sono costretti a un nuovo lockdown. “Sono disperati, la situazione è disastrosa, il governo ha preferito pagare i lavoratori purché stiano a casa nei prossimi 9 giorni” ha rivelato il professor Walter Ricciardi in un’intervista a “L’Aria che Tira”. In Italia, per ora, il ceppo dominante è ancora la variante Delta, ma il 22 ottobre si sono registrati 80 casi di Delta plus e con l’arrivo delle temperature fredde c’è il forte rischio di un’impennata di contagi. Ora più che mai non si deve abbassare la guardia.

"Il colpo di coda del virus". Variante Delta Plus, Pregliasco avverte gli italiani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.