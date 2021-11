Stasera Italia, Guido Bertolaso guarda a Israele: perché dobbiamo vaccinare tutti i bambini

Federica Pascale 22 novembre 2021 a

"Siamo pronti a vaccinare i bambini anche dai 5 agli 11 anni appena AIFA ci darà l’ok.” Questo è quanto afferma il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso, ospite della puntata del 22 novembre di Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli.

“Sono circa 600mila i bambini che devono essere vaccinati”, dice Bertolaso, che ci tiene anche a chiarire lo scopo della vaccinazione, a scanso di equivoci. L’obiettivo non è soltanto quello di proteggere gli anziani ma soprattutto quello di proteggere i bambini stessi dal virus. “I bambini si infettano come gli altri” afferma, e consiglia a chi ritiene che non si ammalino di COVID di “farsi una passeggiata” nei reparti di pediatria e nei pronti soccorsi. Inoltre, evidenzia come Israele abbia già vaccinato tutti i bambini dai 5 anni in su. “Israele è sempre un po’ avanti rispetto agli altri, sta un po’ facendo da cavia.” Ad ogni modo, continua, “nessuno ha detto che in Israele si sono sbagliati.”

Di questa staffetta con Israele, Bertolaso lamenta la posizione dell’Italia che deve sempre un po’ inseguire, arrivare seconda. “Avevamo tutta la preparazione, le conoscenze, le competenze per essere più rapidi. Se alcune mosse fossero state fatte qualche mese fa, oggi saremmo stati assolutamente tranquilli.”

Sul tema delle chiusure, aggiunge: “Non ci sarà lockdown e non ci saranno zone rosse, non bisogna abbassare la guardia ma eravamo preparati ad un peggioramento e lo gestiremo.” Bertolaso si definisce “ottimista per natura ma anche per convinzione sui dati” e auspica non soltanto la riduzione della validità del green pass da 12 a 6 mesi, ma anche di evitare l’uso dei tamponi antigenici. “L’unico vero discrimine è la vaccinazione, che con la terza dose prolungherà il green pass.”



