Sappiamo quanti moriranno, Rasi gela tutti sul Covid

Sappiamo quanti moriranno di Covid. Guido Rasi è il consigliere scientifico del commissario Figliuolo. E non ha dubbi sugli effetti della pandemia. Durante la puntata di Otto e mezzo andata in onda lunedì 22 novembre, Rasi parla dei Covid party che stanno mettendo a dura prova il Trentino Alto Adige. "Quello che sta succedendo lì potrebbe riguardare tutta Italia - gela il consigliere scientifico - E' un esperimento terribile e noi già sappiamo quanti moriranno e quanti finiranno in terapia intensiva. Le percentuali parlano chiaro: il 20% in terapia intensiva e il 10-12% morirà".

Poi il riferimento al long Covid e alla necessità di procedere con il green pass obbligatorio almeno per alcune categorie. "Le forze dell'ordine, per esempio - incalza Rasi - Se il green pass fosse controllato bene avremmo risultati ancora più importanti".

