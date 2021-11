L'ultimo sgarbo di Harry e Meghan Markle alla Regina Elisabetta: la scelta sul Natale spacca la famiglia

20 novembre 2021 a

a

a

Il principe Harry e Meghan Markle non ne fanno una giusta. I duchi di Sussex hanno preso un’importante decisione: non parteciperanno alle festività di Natale insieme al resto della famiglia reale inglese. Come di consueto i Windsor si ritrovano a Sandringham, ma neanche la morte del Principe Filippo ha fatto cambiare idea ad Harry e Meghan, che non si riavvicinano alla Regina Elisabetta neanche ora che è rimasta vedova e che sta soffrendo di numerosi problemi di salute.

Meghan Markle esplosiva: cosa dice su Harry mentre sfila sul red carpet

A Page Six una fonte vicina alla famiglia reale ha dichiarato: “Ci sono molti aspetti che riguardano la logistica e la pianificazione del Natale in famiglia, quindi ovviamente lo staff sa che Harry e Meghan non verranno. Se venissero, a quest’ora l’avrebbero comunicato alla loro famiglia. Penso che tutti capiscano che ci sarà una frenesia quando entrambi torneranno nel Regno Unito, ma devono strappare il cerotto e andare avanti”.

Dietro alla separazione il favore di Harry a William: il retroscena dell'esperto royal

Secondo quanto filtra i duchi, che vivono in California negli Stati Uniti d’America, non vogliono riportare le luci dei media su di loro e vogliono evitare il sensazionalismo su un loro eventuale viaggio in Inghilterra. Harry e Meghan saranno quindi assenti anche all’annuale pranzo di Natale che solitamente si tiene a Buckingham Palace ma che quest’anno si terrà presso il Castello di Windsor, luogo in cui la Regina sta trascorrendo il suo tempo. L’ultima apparizione del principe e dell’attrice a Sandringham per le feste di Natale risale al 2018, prima dell’annuncio di voler lasciare la famiglia reale.

"Ingerenza scioccante". Meghan Markle sconvolge le senatrici, come si schianta in politica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.