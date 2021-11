Meghan Markle e la telefonata per il congedo parentale, senatrici Usa sconvolte: "Ingerenza scioccante"

Giada Oricchio 04 novembre 2021 a

“Ingerenza scioccante”. Meghan Markle ha una stupefacente tendenza a disprezzare le regole di qualsiasi protocollo, reale e no. Secondo quanto riferisce il “Daily Mail”, la moglie di Harry d’Inghilterra ha chiamato due senatrici repubblicane, Susan Collins e Shelley Moore Capito, sui loro numeri di telefono privati per esortarli a votare a favore del congedo parentale retribuito, tema che le sta molto a cuore (per motivi oscuri non lavorando da anni) e per di più ha usato il suo titolo reale. Si è presentata non come cittadina americana bensì con l’appellativo di “Duchessa di Sussex”: un’incursione politica che ha scioccato i rappresentanti USA. Non solo, secondo la senatrice Kirsten Gillibrand, la mossa sarebbe il primo passo per far parte di “un gruppo di lavoro per lavorare in congedo retribuito a lungo termine”.

Entrambe le senatrici hanno riferito di essere rimaste stupite dalla chiamata improvvisa di Meghan Markle e di aver trovato fuori luogo l’utilizzo del titolo reale di un’altra nazione per fare pressioni. Collins ha dichiarato: “Sono felice di averle parlato, ma mi interessa di più sapere cosa pensano le persone del Maine sul congedo retribuito. Con mia grande sorpresa, mi ha chiamato sulla mia linea privata e si è presentata come la duchessa del Sussex, il che è un po’ ironico, è nata a Los Angeles e usa il suo titolo britannico per fare pressioni sui senatori degli Stati Uniti, dopo aver lasciato la famiglia reale nel 2020”.

Anche Moore Capito ha rivelato di essere rimasta spiazzata: “Credevo fosse Joe Manchin, l'altro senatore del West Virginia. Ero nella mia macchina. Sto guidando. Dice ID chiamante bloccato. Onestamente, pensavo fosse il senatore Manchin, le sue chiamate arrivano bloccate. La voce fa ‘Sen. Capito?’, ho detto di sì e ha risposto ‘Sono Meghan, la duchessa del Sussex. Non riuscivo a capire come avesse avuto il mio numero”.

Per gli accordi tra Gran Bretagna e USA, il gesto di Markle è considerato un’intromissione assolutamente inammissibile. Inoltre arriva dopo che ha scritto una lettera (distribuita ai media) alla presidente della Camera Nancy Pelosi e al leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer sostenendo il congedo familiare retribuito e ha acquistato buoni da 25 dollari per il caffè da Starbucks per gli attivisti e volontari della causa.

Se la Duchessa di Sussex pianifica la discesa in campo politico, Harry sembra provare nostalgia per la vita che fu. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato a “US Weekly” che il fratello minore di William è andato in “modalità panico” quando ha sentito che la nonna e Regina era stata messa a riposo forzato: “Si sentiva impotente a cinquemila miglia di distanza, a Montecito, e ha controllato la situazione senza sosta”.

Tuttavia, lo stesso Harry deve aver colto l’inconsistenza del “monitoraggio” a centinaia di migliaia di km di distanza e starebbe pensando di trascorrere il Natale a Londra. “Spera di tornare a casa per Natale, se non prima, in modo che la Regina possa finalmente incontrare la pronipote Lilibet e rivedere Archie” ha detto l’insider. E’ notizia di pochi giorni fa che Elisabetta II stia pianificando con cura le vacanze nella tenuta di Sandringham poiché è decisa a riunire tutta la famiglia per il primo Natale senza l’amato principe consorte Filippo.

