Covid, gli scienziati dello Spallanzani: “Ipotizzabile vaccinazione annuale”. E l'obbligo va esteso

Dovremo convivere ancora a lungo con il Covid e arriva un auspicio da parte degli scienziati. “Allo stato attuale delle conoscenze appare ipotizzabile che in seguito si possa passare a una rivaccinazione annuale” quanto emerge dal Gruppo tecnico-scientifico Covid-19 dello Spallanzani di Roma dopo una riunione tecnica per fare il punto sulla situazione epidemiologica. Gli esperti, che pensano che la lotta al Coronavirus diventerà come quella al virus influenzale, chiedono anche “l'estensione dell'obbligo vaccinale che includa le tre dosi ad altre categorie a particolare rischio”.

