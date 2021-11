Scontro sul vaccino ai bambini. Galli va su tutte le furie in tv: "Basta, stai zitta"

17 novembre 2021 a

Massimo Galli in genere cerca di mantenere il controllo durante le sue innumerevoli ospitate in tv. Stavolta, però, durante la trasmissione di Rai3 Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer, l'infettivologo di Milano è andato su tutte le furie. A fargli perdere la pazienza è stato il dibattito sull'opportunità di vaccinare anche i bambini da 5 a 11 anni (l'approvazione da parte dell'Ema è prevista per fine mese).

Galli è favorevole all'estensione del vaccino a bambini, perché in questo modo si contiene la diffusione del Covid e, allo stesso tempo, si evita che anche i più piccoli possano sentirsi male. Non tutti, però, sono d'accordo. E' il caso di Maddalena Loy che fa notare a Galli come da inizio pandemia siano morti 36 bambini, segno che l'incidenza del virus in questa fascia d'età è molto bassa. Galli non lo può sopportare. Alza il tono della voce e sbotta: "Adesso lei sta zitta e mi lascia parlare!". E accusa la giornalista di: "assoluto cinismo con cui ci viene a dire che in fondo sono soltanto stati 36 i bambini morti. Per il morbillo abbiamo giustamente menato scandalo per molti meno morti in questi ultimi anni".

