Niente più ago, il vaccino spray nasale può diventare realtà

Ricerca sui topi

17 novembre 2021 a

a

a

Niente più ago, quindi niente più dolore al braccio dopo aver fatto il vaccino per il Covid. Ma una semplice spruzzata di spray nasale. Stiamo parlando di un progetto ancora in fase di sperimentazione. Ma che potrebbe vedere la luce nei prossimi mesi. Si tratta di un vaccino spray nasale che "offre una protezione rapida e prolungata" e che "potrà essere di importante aiuto per combattere la pandemia di Covid-19 in corso, compensando i limiti degli attuali vaccini intramuscolari, in particolare all’inizio di un’epidemia". Così un team di ricercatori cinesi in uno studio in pre-pubblicazione sul sito BioRxiv. I risultati pre-clinici sui topi indicano che "gli animali risultati ben protetti contro la variante Beta dopo 9 mesi dalla vaccinazione". Il vaccino spray anti-Covid è basato su un vettore influenzale, inserendo un gene che codifica per gli anticorpi anti-Rbd (dominio legante il recettore) della proteina spike di Sars-CoV-2.

Scontro sul vaccino ai bambini. Galli va su tutte le furie in tv: "Basta, stai zitta"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.