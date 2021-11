Il nord-est trema, boom di contagi in Veneto

17 novembre 2021 a

a

a

Sono 1.435 i nuovi casi di positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Veneto, a fronte dell’effettuazione di 21.472 tamponi molecolari e 63.735 antigeni. Con Padova che è sempre in testa alla classifica di nuovi casi a quota 358, davanti a Treviso 287 e Venezia con 286. E sale così il numero di positivi totali in regione ad oggi a 17.648, mentre sono 6 i decessi. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto.

Pillola anti-Covid, Pfizer rinuncia alle royalty

Sono 3.618.974, pari all’82,7% della popolazione vaccinabile, i residenti in Veneto che hanno ricevuto il richiamo del vaccino anti-Covid. Lo segnala il bollettino regionale. La percentuale sale all’85% se si considerano anche coloro che hanno almeno una dose e si sono prenotati per la seconda. Ieri sono state effettuate 14.907 vaccinazioni, delle quali 10.232 erano terze dosi, per un utilizzo del 92,5% delle forniture. Mentre sono 224.380 i veneti ad aver ricevuto la dose addizionale booster, pari al 4,6% dell’intera popolazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.