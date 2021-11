In Germania situazione drammatica, adesso la Merkel ha paura davvero

17 novembre 2021 a

«La situazione è drammatica». Angela Merkel ha affermato a Berlino che «per me non c’è alcun dubbio che siamo nel mezzo di una situazione di emergenza» anche se attualmente non vi è una maggioranza che permette il prolungamento dello stato d’emergenza epidemico nazionale. Per domani è fissato il vertice tra la cancelliera e i governatori dei Laender per decidere i prossimi passi volti a contenere il drammatico aumento dei contagi in Germania. A detta della cancelliera è necessario uno «sforzo di portata nazionale» per procedere rapidamente alla somministrazione delle terze dosi di vaccino anti-Covid.

«La quarta ondata colpisce il nostro Paese con tutta la forza», ha aggiunto Merkel, secondo la quale è necessario fissare un tetto per il sovraccarico degli ospedali superato il quale dovranno scattare nuove misure. «Sarebbe una catastrofe agire solo quando le terapie intensive sono già piene», ha detto ancora la cancelliera. Merkel ha anche espresso una «profonda preoccupazione» per quanto riguarda la situazione dei contagi in alcuni Laender.

