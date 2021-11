Pillola vaccino, la profezia di Cauda sulla lotta al Covid

17 novembre 2021 a

a

a

Presto arriverà il vaccino anti-Covid per via orale. L'annuncio viene da Roberto Cauda, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive del Policlinico Gemelli di Roma. L'infettivologo è stato ospite di Agorà, condotto da Luisella Costamagna, e ha parlato di tamponi, terza dose e lockdown per non vaccinati.

Pillola anti-Covid, Pfizer rinuncia alle royalty

"A breve ci saranno i vaccini per via orale - ha detto Cauda - e questo tipo di vaccini ha molti vantaggi sul tipo di immunità. Non so quanto l'obbligo vaccinale possa servire a convincere chi ha paura. Per quanto riguarda i bambini, è importante coinvolgere anche loro per arrivare a superare il 90% di vaccinati. Solo così potremo mettere un'argine al proliferare della variante Delta e al long-Covid".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.