Covid, vicino il ritorno ai tempi bui: il primario di terapia intensiva attacca manifestanti e no-vax

Umberto Lucangelo non ci sta e non permette che i manifestanti contro il green pass siano visti come eroi che combattono contro i soprusi. Il primario della Terapia intensiva dell'ospedale Cattinara di Trieste è ospite in collegamento della puntata del 12 novembre de L’aria che tira, programma di La7 condotto da Francesco Magnani in sostituzione di Myrta Merlino, e va contro la visione dei manifestanti, che si credono ultimi superstiti contro la dittatura sanitaria: “Se la gente come loro non molla mai è perché la gente come noi non ha mai mollato. I medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i poliziotti, i pompieri, coloro che guidano le ambulanze per due anni non hanno mai mollato e hanno permesso a queste persone di manifestare”.

“Temo che quei tempi bui visti l’anno scorso ritornino”. L’altra previsione del primario manda su di giri il conduttore, che chiede conto al dottor Lucangelo di questa sua affermazione: “I fatti sono abbastanza evidenti, abbiamo avuto un’impennata importante dei contagi e di conseguenza un’impennata importante dei pazienti in terapia intensiva. Attualmente - rivela Lucangelo - ne abbiamo 13, per il 90% sono persone non vaccinate. Abbiamo dovuto inoltre ampliare lo schieramento delle semi-intensive, portandole a 16 posti, un incremento importante”.

