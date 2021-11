L'Aria che Tira, "promesse non mantenute". Massimo De Manzoni inchioda Roberto Speranza sulle terapie intensive

12 novembre 2021 a

“Effetti avversi dei vaccini, i veri numeri. Studio della Fondazione Hume, dati in Italia molto sottostimati”. Nella puntata del 12 novembre de L’Aria che Tira, programma di La7 condotto da Francesco Magnani in assenza di Myrta Merlino, è ospite Massimo De Manzoni, vicedirettore de La Verità, quotidiano finito al centro di numerose polemiche per il titolo d’apertura sui vaccini anti-Covid. Qualche collega ha definito il titolo come “pornografia”, un’accusa che De Manzoni respinge al mittente: “Il senso del pezzo non era quello di mettere in dubbio i numeri e l’emergenza dell’ospedale di Trieste. Abbiamo fatto un’inchiesta sul fatto che in tutta Italia non sono aumentate le terapie intensive, come invece era stato promesso nel 2020. Vedendo i numeri del Friuli-Venezia Giulia, con 19 posti occupati in terapia intensiva, non si ha immediatamente l’idea dell’allarme, ma lo è perché non sono stati aumentati come promesso. Questo è il vero problema e può venire qualche dubbio sul fatto che la colpa sia di chi manifesta per strada, vista anche la vicinanza della Slovenia e dell’Est Europa. Non è stato potenziato il vero punto debole della pandemia”.

