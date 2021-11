Il catastrofismo sul Covid di Roberto Speranza: senza terza dose non fermeremo la quarta ondata

12 novembre 2021 a

“Facciamo in fretta con il richiamo per fermare la quarta ondata”. Il ministro della Salute Roberto Speranza intervistato da Repubblica lancia un’allarme sull’aumento dei contagi, invitando tutti a fare la dose booster - è stata autorizzata per gli over40 - in modo da contenere la pandemia Covid: “L’incremento dei contagi è oggettivo. Cosa fare? Diciamo che è come rendersi conto che l’acqua sta salendo. Noi non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo giocare d’anticipo, come ci ha insegnato questo virus che va veloce. Siamo preoccupati, lo è l’Oms Europa e lo sono gli altri paesi europei. Guardiamo a chi ci è vicino, all’Austria che è lì, a un passo, coi suoi nove milioni di abitanti e 12 mila casi al giorno, è come se da noi fossero 75 mila. In Italia un incremento è già in corso e nelle prossime settimane è realistico che continui a crescere”.

Per evitare chiusure e zone rosse una delle soluzioni a breve termine sarà quella di “partire prestissimo con l’obbligo di terza dose agli operatori sanitari e a chi lavora nelle Rsa. Decideremo - evidenzia Speranza - nei prossimi giorni. Io ne sono convinto e penso che ci arriveremo”.

