Mossa clamorosa di Fedez, si candida alle elezioni del 2023? "Tradito" dal dominio web

È da tempo che si parla di un possibile discesa in campo dei Ferragnez in politica, ma dopo tante ipotesi arriva un indizio concreto dell'impegno elettorale di Fedez. A scoprirlo è stato Tommaso Labate che in articolo sul Corriere della sera rivela che "questa mattina, 10 novembre 2021, il rapper Fedez ha registrato sul web un dominio che lascia presagire" una "discesa vera e propria nel campo della politica", che il marito di Chiara Ferragni "da qualche tempo bazzica abitualmente", basti pensare agli attacchi all'arcinemico Matteo Salvini, la crociata sul Ddl Zan, gli attacchi alla Chiesa senza contare il comizio sul palco del Primo Maggio trasmesso dalla Rai.

Ma cosa ha fatto Fedez? Ha registrato un dominio, ovvero un indirizzo web all'apparenza inequivocabile: fedezelezioni2023.it. Insomma, la sintassi è quella delle candidature ufficiali ma Labate non esclude che sia semplicemente l’ennesima trovata pubblicitaria.

Il dominio al momento risulta inattivo, come è normale subito dopo la registrazione, ed è stato acquistato dalla sua società ZDF. "Immaginare la metà della mela artistico-sentimentale del duo Ferragnez impegnata nientemeno che nelle elezioni politiche sarebbe stato fantapolitica fino a qualche anno fa" si legge nell'articolo del giornalista che, oltre alle battaglie più recenti del rapper, ricorda l’endorsement indirizzato a Luigi Di Maio prima delle elezioni del 2018.

Insomma, l'acquisto del dominio è un "primo passo" per la discesa in campo - facile immaginare l'area in cui insisterebbe la proposta politica del rapper. Certo, dopo che il comico Beppe Grillo ha fondato un partito che è arrivato anche a essere il più votato in Italia ed è entrato in tre governi, tutto è possibile.

