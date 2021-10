Ddl Zan, Fedez se la prende con Renzi: il paladino dei diritti civili non era in aula ma in Arabia

27 ottobre 2021 a

Renzi se la prende con il leader di Italia Viva per lo stop al Ddl Zan. In una delle storie di Instagram scrive: "Un saluto al caro Renzi che ci ha trapanato i c... per mesi e oggi pare fosse in Arabia Saudita (paese in cui l'omosessualità è accettata con un piccolo prezzo da pagare... la pena di morte). Poi su Twitter aggiunge: "Ma il Renzi che si proclamava paladino dei diritti civili è lo stesso che oggi pare sia volato in Arabia Saudita mentre si affossava il Ddl Za? Per celebrare la libertà di parola organizziamo una partitella a scarabeo con Kim Jof-un? gran tempismo".

Ma Renzi, ai suoi parlamentari ha detto: «Per mesi ho chiesto di trovare un accordo per evitare di far fallire il ddl Zan. Hanno voluto lo scontro e queste sono le conseguenze. Chi polemizza sulle assenze dovrebbe fare i conti con i 40 franchi tiratori. La responsabilità di oggi è chiara: e dire che per Pd e Cinque Stelle stavolta era facile, più facile dei tempi di »O Conte o morte«. Non importava conoscere la politica, bastava conoscere l’aritmetica». Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ai suoi parlamentari.

