Quando Brusaferro e Rezza dicevano: "Il Covid è come l'influenza"

10 novembre 2021 a

a

a

«Mentre la task force viveva il momento ancora con una certa leggerezza, sottostimando la pericolosità del Covid, arrivò un nuovo alert, questa volta della Protezione civile. Era il 3 febbraio 2020, e le ultime notizie dalla Cina avrebbero dovuto far rabbrividire tutti: "È stata individuata una seconda città in quarantena, Wenzhou, che conta 9 milioni di abitanti, dalla quale proviene il 90 per cento degli immigrati cinesi in Italia. Per questi, al momento non c’è stata alcuna richiesta di rimpatrio».

È quanto si legge ne «La grande inchiesta di Report sulla pandemia» di Cataldo Ciccolella e Giulio Valesini da domani in libreria per i tipi di Chiarelettere.

Il Covid rialza la testa. I positivi superano quota centomila, le Regioni che rischiano

«Wenzhou, la città da cui proviene il novanta per cento degli immigrati cinesi in Italia, era stata messa in quarantena - sottolineano gli autori - si sarebbe potuto già pensare che, se il Coronavirus era dilagato a Wenzhou e nello Zhejiang, allora poteva essere già arrivato in Italia da qualche settimana; l’alert della Protezione civile avrebbe potuto essere una spia utilissima per attivare misure di prevenzione in loco, nelle nostre città, e non solo limitazioni di facciata alle frontiere aeroportuali».

«A emergenza internazionale ormai dichiarata, lo stesso 3 febbraio, il direttore dello Spallanzani Giuseppe Ippolito rassicurò tutti i presenti alla riunione della task force prevedendo l’attenuazione del virus. Silvio Brusaferro e Giovanni Rezza, che nel frattempo era diventato il direttore generale della Prevenzione al ministero al posto di D’Amario, rincararono la dose: per loro "i dati sono sovrapponibili a quelli dell’influenza", che faceva morti senza fare notizia. Insomma, era tutta colpa, come al solito, di giornalisti esagerati che creano inutili allarmi», aggiungono gli autori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.