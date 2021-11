Covid, terza dose del vaccino: dal primo dicembre prenotazioni per 40-60enni

10 novembre 2021 a

Non c'è tempo da perdere, la terza dose del vaccino è già un'urgenza per cercare di contenere la diffusione del Covid. Arriva l'annuncio di Roberto Speranza per le fasce d'età che vanno dai 40 ai 60 anni. «Voglio annunciare al Parlamento - ha detto il ministro della Salute rispondendo al Question Time della Camera - che facciamo un ulteriore passo in avanti. La scelta è quella di proseguire per fasce anagrafiche e dal primo dicembre nel nostro Paese saranno chiamate alla dose aggiuntiva di richiamo anche le fasce generazionali di chi ha tra i 40 e i 60 anni».

Il "booster" del vaccino arriva quindi non solo per anziani e soggetti più fragili. «Facciamo un ulteriore passo in avanti - continua Speranza - perché riteniamo che la terza dose sia un tassello essenziale della nostra strategia di contrasto al covid. La mia personale opinione è che più il paese riuscirà a rafforzarsi nell’accelerazione della somministrazione della terza dose, più saremo in grado di gestire una coda dell’autunno e un inverno che sono ancora una sfida aperta e non semplice da gestire».

Ad oggi sono 2 milioni e mezzo le persone che in Italia hanno già ricevuto la terza dose del vaccino. L'86,62% della popolazione ha avuto la prima dose e l’83,77% ha completato il ciclo vaccinale.

