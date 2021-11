Stefano Puzzer a muso duro contro Mario Draghi: "Sbagliati i conti sul vaccino, acquistate troppe dosi"

06 novembre 2021 a

Stefano Puzzer, il portuale a capo della protesta no green pass a Trieste, negli scorsi giorni è stato portato in Questura a Roma e ha ricevuto il Daspo per un anno dalla Capitale per la sua manifestazione non autorizzata. Una scelta che ha sorpreso Puzzer: “Assolutamente non mi aspettavo il pugno di ferro, tra lo sgombero violento, con gli idranti a Trieste, e il Daspo l’altro ieri non ho davvero capito il senso… Il provvedimento mi sembra ingiusto e profondamente esagerato. Non è successo niente di che. Trovo veramente assurdo il comportamento del governo”.

“Andremo avanti nella lotta, non ci fermeremo” ha annunciato Puzzer che ha rilasciato un’intervista ad Affari Italiani: “Sicuramente non si molla. Di forme di lotta ce ne sono tante e ci sono idee che nascono da ogni parte d’Italia. Andrà a finire che potrò girare solo per Trieste. Io - prosegue il portuale di Trieste - non ho mire politiche e a nessun altro ruolo, non ambisco alla visibilità, non me ne frega niente e lo ribadisco sempre. Se per togliere il green pass, o il vaccino obbligatorio con il ricatto, dovessi fare 1000 passi indietro io li faccio subito. L'importante è l'obiettivo non chi mette la bandierina. Non mi interessa apparire.

Puzzer svela di essersi vaccinato, ma di aver alzato la testa una volta introdotto l’obbligo di green pass sul posto di lavoro: “È uno schifo. E poi guardando negli occhi mio figlio e vedere che deve subire tutte queste misure, una in contraddizione con l'altra, che non hanno senso, mi ha fatto impazzire. Non c'è una regola, vale tutto quello che dice il governo. Le incongruenze e la poca chiarezza non puoi non vederla e non puoi non far nulla vedendo queste cose qua. Il green pass non c'entra niente con le misure sanitarie. Loro ti impongono un ricatto per farti fare il vaccino. Nel Governo hanno fatto i conti sbagliati sul vaccino, hanno acquistato troppe dosi e scelto solo questa strada che oggi non si dimostra così efficace. Il Governo sta andando totalmente contro la nostra Costituzione. Volevo chiedergli di persona a Draghi, da uomo a uomo, come mai - conclude Puzzer - sta usando una misura economica e fa finta di farla passare per una misura sanitaria?”.

