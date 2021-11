Trieste, la minaccia della Questura sulla manifestazione no-green pass: pronti ad arrestarvi

06 novembre 2021 a

La Questura di Trieste è pronta ad usare il pugno duro per la manifestazione odierna contro il green pass. “Nel caso in cui” durante il corteo del Coordinamento no green pass previsto oggi nella città friulana “non siano rispettate tutte le prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza, verranno valutate le singole posizioni degli organizzatori e dei manifestanti in relazione alla previsione dell'articolo 18 comma 5 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: ‘I contravventori al divieto o alla prescrizione dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione’”.

Il corteo che si terrà oggi nel centro cittadino "dovrà - prosegue la nota della Questura - svolgersi in osservanza delle prescrizioni emesse dal questore di Trieste, in attuazione delle determinazioni assunte in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica”.

Il provvedimento, “adottato ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), prevede che la manifestazione debba tenersi dalle 15 alle 18 secondo il seguente itinerario: piazza della Libertà, corso Cavour, Riva 3 Novembre, via Mazzini, piazza Goldoni, via Carducci, piazza Oberdan, piazza Dalmazia, via Ghega, piazza della Libertà”. Inoltre, “in attuazione dell'ordinanza del sindaco di Trieste emessa in data odierna, agli organizzatori della manifestazione è stato prescritto di adottare le opportune misure finalizzate a garantire il rispetto del distanziamento interpersonale e l'uso della mascherina dei partecipanti, attraverso la presenza di specifico personale addetto al controllo”. Dopo il daspo del leader dei portuali Stefano Puzzer, allontanato da Roma per un anno, continua il controllo serrato da parte delle autorità, spaventate dall’aumento dei contagi dovuti al Covid a Trieste.

