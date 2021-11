"Se il green pass funziona togliere lo stato d'emergenza". Meloni vede Draghi e dà l'ultimatum

La leader di Fratelli d'Italia ricevuta a Palazzo Chigi difende anche Puzzer: "Non siamo la Cina, garantire diritto a manifestare"

Se il green pass viene considerato un successo allora è inaccettabile prorogare per l'ennesima volta lo stato d'emergenza. E' lapidaria Giorgia Meloni dopo aver incontrato il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi.

«Il presidente del Consiglio ci ha detto che non è ancora stato deciso nulla sulla proroga dello stato di emergenza» ha scandito la leader di Fratelli d'Italia ai cronisti che l'attendevano all'uscita della sede del governo. E tuttavia, ha tuonato la Meloni, non è corretto un ulteriore allungamento in presenza del green pass. Se il certificato verde è lo strumento che ci ha riportato alla normalità, è il senso del ragionamento della leader di FdI, allora non ha più senso proseguire con la legislazione dedicata a tempi eccezionali.

La Meloni si è anche espressa sul caso Trieste, dove è stato vietato manifestare nella piazza principale, e sull'allontanamento forzato da Roma del leader dei "no pass" Stefano Puzzer: "Non siamo la Cina - ha detto - il diritto di manifestare va garantito sempre".

Sul fisco, la leader di FdI ha rivendicato che «gli otto miliardi investiti dal Governo» per la riduzione delle tasse «vadano interamente sul tema del taglio del cuneo contributivo, da dividersi lato lavoratore, lato azienda».

«Siamo drammaticamente preoccupati dalla revisione delle stime catastali -ha continuato - e dal rischio di un aumento delle tasse che inevitabilmente ne deriverebbe. Abbiamo chiesto al presidente del Consiglio di concentrarsi unicamente sull’emersione delle case non accatastate, ma di non porre le basi per un aumento della tassazione sulla casa che sarebbe drammatica».

Infine la Meloni ha comunicato che «a breve ci sarà una iniziativa comune del centrodestra» sulla manovra, «per indicare le nostre priorità e» che serve per «disegnare la compattezza del centrodestra».

