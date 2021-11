Il Pd mette il bavaglio ai manifestanti no-green pass: vogliono il ritorno al lockdown

06 novembre 2021 a

Il Partito Democratico va all’attacco sulle manifestazioni contro il green pass. Il coordinatore dei sindaci Pd, Matteo Ricci, è furioso per le scene di Trieste: “Non è una manifestazione contro il green pass, è un corteo per il ritorno al lockdown. A Trieste, la capitale della protesta contro il pass, il virus galoppa e cresce ben oltre la media nazionale, anche a causa del mancato rispetto delle più elementari norme di distanziamento e contenimento. Non si può - sbotta Ricci - consentire a una minoranza irresponsabile di vanificare gli sforzi e i sacrifici di in intero paese. Manifestazioni che non garantiscono la salute e non rispettano le regole non possono essere autorizzate”.

Puzzer a muso duro con Draghi: “Sbagliati i conti sul vaccino, acquistate troppe dosi”

Intorno alle 18 proprio a Trieste ci sono stati momenti concitati nei pressi di piazza Unità, dove i partecipanti al corteo del Coordinamento no green pass hanno cercato di entrare nonostante le transenne e la presenza delle forze dell'ordine, oggetto di insulti al pari del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e del sindaco Roberto Dipiazza.

La Questura di Trieste pronta a portare i no green pass in galera

