Roma, focolaio Covid nel reparto trapianti del Policlinico. “Terza dose una necessità”

Il Policlinico Umberto I di Roma deve far fronte ad un focolaio Covid nel reparto trapianti e dialisi, frequentato da soggetti molto fragili e con il sistema immunitario compromesso. Come riferisce Repubblica il primo contagio è emerso da un infermiere, che ha poi contagiato il paziente in dialisi che seguiva. In totale nel reparto ci sono 10 pazienti ricoverati e ben 5 di questi sono poi risultati positivi, insieme ad altri 3 infermieri oltre al primo.

Al momento i pazienti positivi sono ricoverati nel reparto Covid, ma non risultano essere in condizioni gravi: uno addirittura aveva fatto la terza dose prima del contagio. A tracciare un quadro della situazione è Alberto Deales, direttore sanitario del Policlinico Umberto I: “Clinicamente la situazione non è preoccupante, e tutti gli operatori sanitari non contagiati fanno un tampone al giorno. Non siamo la prima struttura sanitaria a registrare positivi tra vaccinati, ma la situazione nelle ultime tre settimane è peggiorata, malati di Covid che hanno fatto la doppia dose arrivano anche al Pronto Soccorso, alcuni anche gravi. Dobbiamo accettare che la pandemia non è finita, anzi è in risalita, e la terza dose dopo 6 mesi è una necessità”.

