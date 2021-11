Via libera dell'Aifa al richiamo di Johnson & Johnson, ma con Pfizer o Moderna

03 novembre 2021 a

La dose booster per chi si è vaccinato con Johnson & Johnson ci sarà, ma con Pfizer o Moderna. Il via libera atteso dalla Commissione tecnico scientifica dell’Aifa è arrivato, via libera al richiamo per chi ha ricevuto il vaccino monodose di Jenssen.

I membri della Commissione, secondo quanto si apprende, stanno redigendo in queste ore il parere formale. Sono quasi un milione e mezzo gli italiani vaccinati con J&J. Il richiamo andrà fatto dopo sei mesi dalla somministrazione, con un vaccino a mRna, ossia Pfizer o Moderna.

Molti dubbi sono stati sollevati sulla diminuzione del numero di anticorpi anche a due-tre mesi dalla somministrazione del vaccino. Johnson & Johnson è "molto efficace" e "molto valido", per cui non è vero che chi lo ha fatto è oggi "a rischio", ha garantito il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenendo a L’aria che tira, mercoledì 3 novembre, su La7, negli stessi minuti in cui usciva la notizia del via libera dell'Agenzia del farmaco italiana.

Occorre però "fare il richiamo dopo sei mesi per potenziarne l’efficacia", e questo sarà possibile "per tutte le fasce di età".

