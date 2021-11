La promessa del Governo sul green pass: con il 90% di vaccinati sarà ridotto l'uso

01 novembre 2021 a

a

a

Non è lontano l’obiettivo per vedere allentate le maglie del green pass. Ad annunciarlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervistato da Zapping, programma di Rai Radio 1 condotto da Giancarlo Loquenzi: “Al momento la proroga della certificazione verde non è sul tavolo del ministero. Noi confidiamo di arrivare a quel 90 per cento di vaccini che ci permetterà di ridurne l’applicazione”. Più caute le dichiarazioni su una possibile proroga dello stato di emergenza, in scadenza il 31 dicembre: “Faremo una riflessione in fase più avanzata. Oggi l’obiettivo è aumentare il numero di vaccinati”. L’Italia ha per il momento l’86% di popolazione vaccinabile che ha ricevuto le proprie dosi contro il Covid: se una fetta di no-vax si convincerà a ricevere la somministrazione il green pass potrebbe essere un ricordo più sbiadito.

Il governo vara la stretta: ecco fino a quando dureranno green pass obbligatorio e stato di emergenza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.