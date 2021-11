Covid, il Governo vara la stretta: ecco fino a quando dureranno green pass obbligatorio e stato di emergenza

01 novembre 2021 a

a

a

L’aumento dei contagi dovuti al Covid non lascia il governo indifferente ed è pronta la decisione unanime per contrastare la recrudescenza della pandemia. La mossa duplice che ha in mente l’esecutivo è quella di prorogare fino a Pasqua - nel 2022 cadrà domenica 17 aprile - lo stato di emergenza e il green pass obbligatorio, compresa la richiesta di esibirlo sui luoghi di lavoro di aziende pubbliche o private. L’input, riferisce Affari Italiani, è arrivato direttamente dal premier Mario Draghi e dal ministro della Salute Roberto Speranza, preoccupati per i numeri dei bollettini che vedono un incremento dei ricoverati in ospedale.

"Green pass e nuovo stato di emergenza". Il ministro Speranza già prepara altre restrizioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.