"Insorgiamo!" la protesta di "gretini" e comunisti a Roma contro il G20

Scoppi di petardi a piazzale Ostiense dove sono rientrati i manifestanti che hanno protestato contro il G20, in corteo da Bocca della Verità, centro di Roma. Il gruppo è rientrato in corteo, giustificato - fa presente la Questura di Roma - dal fatto che "la fermata metro più vicina è quella di Roma Ostiense, considerata la chiusura di Circo Massimo". Durante il rientro i manifestanti hanno acceso torce e intonato cori. Esploso anche un petardo.

“Voi G20 noi il futuro” e "Insorgiamo!" sono alcuni degli slogan che si leggono sugli striscioni srotolati durante il corteo partito alle 15 da piazzale Ostiense. A manifestare circa 5mila persone tra cui i Cobas, un collettivo di fabbrica della GKN di Firenze, una delegazione dell’Ilva, rappresentanti della FLC Cgil, lavoratori Alitalia e gli attivisti di Friday for the future.

A piazza San Giovanni invece hanno manifestato circa duecento attivisti del Partito Comunista. "Il Presidente del Consiglio parla di un Pil che sale del 6%, ma il popolo italiano piange" ha detto il segretario generale del partito comunista, Marco Rizzo chiudendo la manifestazione contro Draghi.

Nella mattinata una cinquantina di attivisti del Climate Camp Roma, intorno alle 8, hanno bloccato in via Cristoforo Colombo per contestato i governi del G20.

