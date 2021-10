Vaccino, Sileri allo scoperto: quando scatterà la terza dose per tutti. E sul green pass: "Toglieremo prima le mascherine"

26 ottobre 2021 a

La strada è segnata, gli italiani saranno chiamati a sottoporsi alla terza dose di vaccino anti-Covid a prescindere dall'età. A dettare tempi e modi di una decisione che potrebbe essere ufficializzata a breve è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri.

L'esponente del governo intervenendo nel programma radiofonico "The Breakfast Club" su Radio Capital ha toccato vari aspetti della lotta alla pandemia di Covid-19. Ci vorrà "cautela nel togliere le misure restrittive. Un passo alla volta fino a tornare alla normalità. Toglieremo prima le mascherine e poi il green pass. Prima la distanza, poi le mascherine al chiuso" ha detto Sileri ribadendo che "si procederà per gradi, fino a tornare alla normalità. Il green pass sarà tolto sicuramente", ha assicurato. Al contempo l’obbligo vaccinale"è inutile, non si otterrebbe nulla".

Intanto preoccupano i contagi di Covid-19 nell’est Europa, le varianti infatti circolano tra i cittadini romeni che viaggiano e entrano in Italia. "Per ora la variante Delta plus è circoscritta in Italia", ha aggiunto il sottosegretario che ha ribadito l’importanza di spingere con i richiami dei vaccini per continuare a circoscrivere eventuali focolai. "Più circola il virus all’interno delle regioni, più è probabile che circolino le varianti".

E il vaccino? "Per chi ha fatto Johnson&Johnson", il monodose di Janssen, "servirà un richiamo in tempi molto brevi: a sei mesi dalla vaccinazione si inizierà a procedere, tenendo in considerazione l’età". E per gli altri? "Verosimilmente una terza dose sarà necessaria per tutti". "Entro l’anno si procederà con la terza dose per anziani e personale sanitario, poi da gennaio il resto della popolazione, scaglionato in base a quando è stata somministrata la prima e la seconda dose", ha detto Sileri fornendo i criteri con cui sarà deciso il calendario della terza dose. Si parte, dunque, all'inizio del 2022 con l'unico criterio del tempo trascorso dalla seconda dose.

