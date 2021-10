L'Europa batta un colpo sull'Austria: sul Covid dice addio alle regole della democrazia

Antonio Siberia 24 ottobre 2021 a

Non mi sono mai piaciuti gli austriaci. Sarà la passione per il Risorgimento italiano, il gusto per l’Italia che nella I Guerra mondiale ha sfidato gli imperi del kaiser, sarà che Adolf Hitler era austriaco, ma non mi sono mai piaciuti. Gli austriaci. E dopo aver letto questa notizia continuano a non piacermi: l’Austria si preparerebbe a decidere un nuovo lockdown se il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva aumentasse e con le restrizioni previste si tratterebbe di un confinamento riservato soltanto alle persone che non hanno fatto il vaccino. Ma siamo tutti impazziti? Stiamo liquidando le regole fondanti della democrazia e tutti zitti? Noi no. Si attendono sanzioni dell’Europa (che tanto se la sta prendendo con la Polonia per una scelta di sovranità nazionale) all’Austria se quest’idea di rinchiudere solo i non vaccinati diventasse realtà. La questione non è polacca. È austriaca.

