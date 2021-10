Crisanti sfodera l'arma finale contro chi non si vaccina. La misura drastica per i no vax

18 ottobre 2021 a

Tra i no vax ci sono persone "psichicamente fragili" che non possono essere convinte con le armi della persuasione. Per loro Andrea Crisanti propone una misura ad hoc: indossare le mascherine anti-Covid più efficaci ovunque ci sia "pubblico".

Il professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova lo ha detto intervenendo al Gr1 delle 13 su Radio 1 Rai lunedì 18 ottobre. "Bisogna prendere atto che ci sono delle persone fisicamente fragile ma anche che si sono persone psichicamente fragili", commenta l'esperto. Queste sono "inconvincibili. È un errore regalare tutte queste persone ai no vax", ammonisce.

Come fare per non ingrossare l'esercito no vax? Per Crisanti bisogna "accettare il fatto non tutti posso essere vaccinati, vanno prese altre misure". Ad esempio "bisogna che chi non si vaccina, quando va in pubblico, indossi la mascherina Ffp 2" è la proposta del microbiologo.

In precedenza in una intervista a La Stampa pubblicata lunedì 18 ottobre Crisanti aveva però ammesso che "l’effetto Green pass dimostra che è ancora possibile convincere a vaccinarsi, cioè salvare vite, per cui attenzione a non regalare gli impauriti ai no vax". A questo punto "l’importante è non regalare ai contestatori, che sono pochi, le persone psicologicamente fragili, che vanno recuperate senza obblighi e imposizioni". Salvo poi proporre la misura delle mascherine a oltranza per chi non si vaccina, difficile da non considerare una imposizione.

