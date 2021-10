Il vero choc della morte di Colin Powell: aveva fatto doppia dose di vaccino Pfizer

18 ottobre 2021 a

Il generale ed ex segretario di Stato Usa Colin Powell, morto oggi per complicazioni da Covid, era vaccinato con doppia dose Pfizer, come tengono a far sapere i familiari. Powell, 84 anni, è stato il primo cittadino di origine afroamericana a ricoprire tale ruolo in diverse amministrazioni repubblicane contribuendo a plasmare la politica estera americana negli ultimi anni del 20esimo secolo e nei primi anni del 21esimo.

Soffriva di mieloma multiplo, un tumore delle cellule del plasma che provoca, fra l’altro, un grave indebolimento della risposta immunitaria. Lo riferisce la Cnn, citando fonti ben informate. La doppia dose di vaccino, quindi, non è riuscita a proteggere il generale Powell. Tuttavia, come è noto, le persone gravemente immunodepresse possono essere a rischio anche con il vaccino.

