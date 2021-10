Stasera Italia, la proposta di Paolo Liguori: vaccino obbligatorio per le Forze dell'Ordine, basta dubbi

15 ottobre 2021 a

Il numero di no-vax all’interno dei membri delle Forze dell’Ordine è spaventosamente alto e c’è una sola soluzione: il vaccino obbligatorio. Ne è convinto Paolo Liguori, direttore di Tgcom, ospite in collegamento di Stasera Italia, talk show pre-serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli: “Poliziotti, carabinieri e finanzieri devono essere convocati dai rispettivi generali e non deve chiedere se hanno o meno il green pass, ma li deve vaccinare. Sono servitori dello Stato, i carabinieri hanno fatto un giuramento di fedeltà importante. I poliziotti non sono militari come i carabinieri, ma hanno il dovere di controllare gli altri e quindi la prima cosa è che si devono vaccinare. Tutti questi vanno vaccinati, senza istituire l’obbligo per tutti i cittadini”.

“Non facciamo - rincara la dose Liguori nel corso della puntata del 15 ottobre - queste sciocchezze sui diritti, in cui confondiamo i diritti dei cittadini generici, adulti, bambini, anziani, che siano, con quello delle Forze dell’Ordine. Si chiamano Forze dell'Ordine e non Forze del dubbio. Le stiamo trasformando in questo a forza di discutere di queste cose”.

