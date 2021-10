Green pass, Davide Barillari con Sara Cunial barricato in Regione Lazio. Gli ex M5s no vax: "Venite ad arrestarci"

15 ottobre 2021 a

Il consigliere no vax e no pass Davide Barillari si è barricato nella sede della Regione della Regione con la deputata ex M5s Sara Cunial: "Esco solo con la forza, venite ad arrestarmi". E all'interno degli uffici del Consiglio regionale scoppia il caos, nel giorno dell'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro mentre esplode la protesta in tutta Italia.

"15 ottobre 2021, i libri di storia ricorderanno questa giornata come la GIORNATA DELLA VERGOGNA. Sono entrato nel mio ufficio senza greenpass e senza tampone - spiega in un video pubblicato su Facebook l'ex M5s e no vax Barillari - Da questo momento aspetto le forze dell’ordine che mi dicano che non posso più stare nel mio ufficio a lavorare, aspetto che le autorità di questo Stato, che dovrebbero difendere la Costituzione della Repubblica Italiana, mi vengano a prendere per farmi uscire con la forza. Io non opporrò resistenza: il mio è un atto simbolico, politico, istituzionale, per svegliare le coscienze. Io rispetto la Costituzione Italiana".

Con lui c'è anche la deputata Sara Cunial, ex grillina: "Siamo entrati ieri sera e abbiamo passato qui la notte. Continuiamo l’occupazione. Unitevi a noi, presidio al Consiglio della Regione Lazio, Pisana, dalle 9.30. Buona resistenza a tutti!!".

