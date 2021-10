"La vera dittatura". Caprarica a valanga a Stasera Italia contro i no-green pass: aggressivi e violenti

15 ottobre 2021 a

In Italia c’è una dittatura. Antonio Caprarica, giornalista e volto storico della Rai, è ospite di Stasera Italia nella puntata del 15 ottobre e nel programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli si infervora e perde la calma sul tema delle manifestazioni contro il green pass obbligatorio sul posto di lavoro: “Oltre 40 milioni di italiani con senso civico sono andati e si sono fatti la punturina nel braccio, non perché corriamo personalmente il rischio di lasciarci la pelle, ma perché vogliamo che la nostra comunità sia al sicuro e possa lavorare. Abbiamo invece un capo di partito che dice fate come vi pare, tanto ci sono 45 milioni di imbecilli, per non usare un’espressione più forte, che si sono vaccinati e vi hanno regalato la libertà di dissenso. Questa - chiosa Capraraica - è la dittatura di una minoranza aggressiva e a tratti anche violenta”.

"Questa è la dittatura di una minoranza aggressiva e a tratti anche violenta"



Antonio Caprarica a #StaseraItalia pic.twitter.com/sDzBaQOBqA — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 15, 2021

