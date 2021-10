Ecco l'effetto green pass, folle corsa ai tamponi e non ai vaccini. Quanti sono i lavoratori non protetti dal Covid

14 ottobre 2021 a

È corsa al certificato verde in vista dell'obbligo che scatterà venrdì 15 ottobre. Alla vigilia dell’entrata in vigore per i lavoratori, in un giorno sono stati scaricati 563.186 green pass, e di questi la maggioranza, ovvero ben 369.415, dopo che è stato eseguito un tampone Covid risultato negativo.

I dato emerge dai dati aggiornati a mercoledì 13 ottobre della piattaforma governativa da dove si scaricano i green pass. I restanti certificati sono stati emessi per avvenuta vaccinazione (188.924) e per guarigione (4.847).

A poche ore dall'obbligo in azienda preoccupa il numero dei lavoratori non ancora vaccinati e in età da lavoro, nell'ordine di milioni. Secondo la Fondazione Gimbe sono 3,8 milioni i lavoratori non vaccinati e che quindi, per evitare la sospensione delle mansioni e dello stipendio, dovranno ricorrere ai tamponi anti-Covid. Il tutto mentre calano ulteriormente le prime dosi di vaccino (-23,2% in 7 giorni).

Per la fondazione presieduta da Nino Cartabellotta non è "sufficiente la spinta gentile del green pass" e invita "a considerare l’obbligo vaccinale".

Intanto sono 2.668 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 2.772 di ieri, per un totale di 4.709.753 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 40 decessi, contro i 37 di ieri, per un totale di 131.461 sempre dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati - in significativo aumento per l'obbligo di green pass - sono 324.614, contro i 278.945 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta allo 0,8 per cento contro l’1 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 79.368. I ricoverati con sintomi sono 2.479 (73 in meno di ieri), le persone in terapia intensiva sono 359 (otto in meno rispetto a ieri). I dimessi/guariti sono 3.709 per un totale di 4.498.924 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Veneto (334), Campania (313) e Lazio (275).

Nel Lazio i tamponi anti-Covid effettuati nelle ultime 24 ore sono 12147 molecolari e 10027 antigenici per un totale di 22174 unità

