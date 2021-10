Alessandra Ghisleri, cosa pensano gli italiani del green pass. Cifre a sorpresa: ecco come pesano sui ballottaggi

14 ottobre 2021 a

La data fatidica dell'entrata in vigore del green pass sui posti di lavoro venerdì 15 ottobre incombe sul dibattito pubblico. La regina dei sondaggi Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, è intervenuta a L’aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino, per fare il punto su come il certificato verde in azienda è stato accolto dall'opinione pubblica. Sullo sfondo le proteste che infiammato Roma e le nuove manifestazioni annunciate.

Agitare il mostro del fascismo è il segno della debolezza di sinistra

Secondo le ultime rilevazioni il 60 per cento degli italiani è d’accordo sulla decisione del governo di estendere il green pass obbligatorio a tutti i lavoratori, mentre un altro 15 per cento solo in alcuni settori. “Il filo comune - ha spiegato la sondaggista - è che il cittadino che rispetta le regole, che risponde positivamente alle nuove leggi e a quello che viene richiesto, alla fine sente di dover sempre pagare il conto e quindi rimane perplesso”. In generale, riassume la Ghisleri, il "75 per cento degli italiani è favorevole al green pass".

Sul piano elettorale "aa Trieste c’è un dato forte", commenta la Ghisleri parlando delle manifestazioni dei portuali che minacciano di bloccare il trasporto delle merci se non verrà bloccato il provvedimento per tutti i lavoratori. Ma domenica 17 e lunedì 18 ottobre si vota anche per il ballottaggio delle amministrative, con i riflettori puntati sulla sfida di Roma tra Roberto Gualtieri per il centrosinistra ed Enrico Michetti del centrodestra. "Roma coinvolta sul tema nazionale?" delle tensioni su green pass? "Non saranno discriminanti - ha concluso la sondaggista - ma aiuteranno alcune posizioni. Torino invece è totalmente diversa, dato che ci sono due candidati che comunque si stringono la mano e non hanno un dibattito acceso”.

