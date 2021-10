Stasera Italia, l'avvertimento ai no green pass: o aumentano i vaccinati o il prossimo passo è l'obbligo

13 ottobre 2021 a

a

a

Se il green pass dovesse fallire nel suo intento di far aumentare la percentuale di italiani che si sono sottoposti al vaccino anti-Covid la via sarà soltanto una. Nella puntata del 13 ottobre di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, è ospite Anna Maria Bernini, senatrice della e capogruppo di Forza Italia, che non ha alcun dubbio sul futuro della strategia del governo: “Il green pass è palesemente ed evidentemente un modo per portare le persone a vaccinarsi, non è un modo subliminale, è un modo chiaro ed evidente per spingere la popolazione che ancora non l’ha fatto a ricevere il vaccino contro il Covid. E allora se non ci riusciamo con questa modalità, forse quello che farà ulteriore chiarezza sarà l’obbligo vaccinale”.

Draghi furioso con la Lamorgese per il caos green pass: mossa inutile e pericolosa

Durante la puntata si parla anche della situazione dei portuali di Trieste, che secondo Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, “non dicono neanche di sì al tampone, non è che sono solo contro il green pass. Questa ipotesi di ripartenza e di ripresa del Paese finisce, c’è un problema di consapevolezza e di coscienza collettiva, che tante volte manca. Quando si riparte ti accorgi soltanto che le piazze sono aperte e non vai a vedere come si è arrivati a questo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.