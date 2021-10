Assalto alla Cgil, si sapeva tutto. Video-bomba a Quarta Repubblica: cosa diceva Castellino ore prima

12 ottobre 2021 a

Chiaro e tondo, anzi urlato al microfono ad alto volume a Piazza del Popolo. L'imprevedibile assalto alla sede delal Cgil di Roma durante la manifestazione no green pass non era poi così tanto imprevedibile. Già, perché i leader di Forza Nuova tra cui Giuliano Castellino lo avevano annunciato circa due ore e mezzo prima che l'esecrabile azione avvenisse.

"Sapete chi ha permesso che tra sei giorni il green pass" diventasse "legge e milioni di nostri connazionali" finissero "sotto ricatto e a rischio disoccupazione? Hanno nomi precisi: Cgil, Cisl e Uil" attacca il dirigente di Fn ora agli arresti insieme a Roberto Fiore, l’ex Nar Luigi Aronica, il leader del gruppo "Io apro" Biagio Passaro e Pamela Testa, una delle organizzatrici della manifestazione. "Sapete oggi gli italiani liberi cosa fanno? Vanno ad assediare la Cgil!" grida Castellino.

A scanso di equivoci e affinché tutti, ma proprio tutti, capissero il messaggio, ha ribadito il concetto più volte urlando al microfono davanti a migliaia di manifestanti. "Oggi noi andiamo ad assediare la Cgil. Ora partiamo in corteo e andiamo a prenderci la Cgil. Nopi oggi chiamamo Landini: se rivuole il suo palazzo viene a Roma e proclama lo sciopero generale di tutti i lavoratori contro il green pass". Più chiaro di così. Eppure evidentemente non è bastato per far drizzare le antenne a chi di dovere.

"I microfoni si spengono e si parte verso la Cgil" arringa Castellino nel video mandato in onda lunedì 11 ottobre aa Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4 che mostra la piazza esaltata, c'è chi grida: "Andiamo a prenderci quello quello che è nostro" (nel tweet di seguito e a questo link il video di Quarta Repubblica).

Ecco il video in cui il leader di Forza Nuova annuncia durante la manifestazione di sabato l’assedio alla CGL.#quartarepubblicahttps://t.co/ROfGwkqLR0 — Quarta Repubblica (@QRepubblica) October 12, 2021

"Questo avveniva un'ora e mezza prima dell'assalto, Castellino dice: andiamo ad assediare la Cgil. E la manifestazione che dove essere stanziale diventa un corteo", spiega Porro. "La premeditazione non era scritta nell'atteggiamento di Forza Nuova, lo hanno annunciato! Lo sanno tutti!". Poi va in onda un video precedente a quello di cui sopra, relativo a più di un'ora prima. "Alla fine dell'intervento di Giuliano, la piazza segua Castellino" dice un dirigente di Fn alla folla: "L'obiettivo lo capirete".

