Nicola Porro smaschera il candidato Pd Roberto Gualtieri: "Perché non viene a Quarta Repubblica"

Giada Oricchio 11 ottobre 2021

Zuppa di Porro o zampata di Nicola Porro? Il giornalista, sul suo blog www.nicolaporro.it, ha affrontato il tema delle violenze delle frange di estrema destra infiltrate nel corteo No Green Pass di sabato 9 ottobre a Roma attraverso i titoli della sua rassegna stampa online. Come sempre, Porro commenta o mette in luce incongruenze delle varie testate giornalistiche. questa volta ha citato l’editoriale di Massimo Giannini, direttore de “La Stampa”, che stamani ha bacchettato Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia per la mancata presa di posizione netta sulla matrice degli scontri dicendo che “la feccia ce l'ha in casa”. Poi ha ricordato che il prossimo 15 ottobre, il certificato verde diventerà obbligatorio e comporterà “casini” a circa 2,5 milioni di imprenditori e infine ha evidenziato la disparità di trattamento che i media stanno riservano, a suo dire, ai candidati sindaco Roberto Gualtieri (centrosinistra) ed Enrico Michetti (centrodestra) in vista del ballottaggio della Capitale: “Nel frattempo, trattamento ballottaggi romani del Corriere della Sera: Gualtieri incensato dal simpatetico Labate e con finta par condicio Michetti, sfottuto da Roncone. Adesso ho capito perché Gualtieri non ha accettato di venire questa sera a Quarta Repubblica”. Come a dire che il candidato sindaco del centrosinistra nella Capitale teme il contradditorio del programma condotto dallo stesso Nicola Porro.

