Covid, il green pass obbligatorio manderà in tilt il sistema dei tamponi

11 ottobre 2021

L'obbligo del green pass al lavoro a partire dal 15 ottobre rischia di mandare in tilt il sistema del tracciamento. A lanciare l'allarme è il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. I numeri sono chiari: in Italia ci sono circa 8,4 milioni di over 12 che ancora non hanno fatto una dose di vaccino e tra questi 4-5 milioni sono in età lavorativa. Questo, con l'obbligo di tampone ogni 48 ore, significa che il sistema dovrebbe sostenere 12-15 milioni di test a settimana e non sarebbe fattibile perché "non abbiamo questa capacità produttiva", spiega Cartabellotta. E neanche l'ipotesi di portare il tampone rapido a una validità di 72 ore, esattamente come quello molecolare, sembra poter essere una soluzione.