Green pass, sospesa la vicequestore Nandra Schilirò: la decisione della Polizia

Doccia fredda per Nandra Schilirò, la vice-questore no green pass che aveva partecipato alla manifestazione dello scorso 25 settembre. La Schilirò è stata sospesa in via cautelativa dal servizio e dalle funzioni di poliziotta: la misura partirà dal 12 ottobre. La vicequestore era stata nominata dirigente del neonato sindacato Cosap: la poliziotta aveva fatto molto discutere per i suoi interventi contro l'obbligo di esibire la certificazione verde come imposto dal governo di Mario Draghi.

"Viola la Costituzione, è illegittimo". Il vicequestore contro il green pass dice tutto

"Rispondo a un'altra domanda ricorrente: 'Perché non eri in piazza lo scorso 9 ottobre? Abbiamo saputo che c'erano anche i tuoi colleghi di OSA'. Ripeto per l'ennesima e ultima volta che io avevo consigliato la manifestazione del 25 settembre, proprio perché avevo saputo che a quella del 9 avrebbero aderito anche soggetti con cui niente ho in comune! Avevo raccomandato a tutti gli amici e colleghi di allontanarsi al primo segnale di provocazione e di stare molto in guardia, perché era probabile la presenza di gruppi, che nulla avevano a che vedere con lo spirito pacifico che animava la manifestazione. Temevo che le tante persone oneste presenti in piazza fossero strumentalizzate da chi utilizza metodi che io non condivido. Ciò non toglie che chi ha usato violenza debba esserne chiamato a rispondere, come ho già ripetuto" il post su Facebook della stessa Schilirò, che ha spiegato i motivi per cui non ha partecipato alla manifestazione di sabato scorso a Roma.

