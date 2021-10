Green pass, faida interna tra sindacalisti e comunisti: "Venduti, i fascisti siete voi"

11 ottobre 2021 a

a

a

Sul green pass arriva la spaccatura tra sindacati. A Milano è andata in scena la manifestazione per lo sciopero generale indetta dai Cobas, con i sindacati di base che sono stati accompagnati nella protesta dagli esponenti di Potere al Popolo, del Partito comunista e di Rifondazione comunista. La marcia di protesta era stata ufficialmente indetta per alzare la voce contro le politiche del governo guidato da Mario Draghi e per far emergere le problematiche del mondo del lavoro travolto dalla pandemia, trasformandosi poi in una manifestazione contro il green pass obbligatorio.

Cgil ancora nel mirino: gli hacker bloccano l'accesso al sito da sabato

Sul tema della certificazione verde si è scatenato un acceso confronto con la Cgil: la tensione tra le diverse sigle sindacali è arrivata al livello di guardia, con le due parti che si invitavano a vicenda ad aver un confronto “ravvicinato”. Dagli esponenti dei Cobas e dai vari comunisti presenti in piazza si sono levati cori contro la Cgil: “Servi dei padroni”, “Venduti”, “I fascisti siete voi”. Lo scontro è stato dettato dall’essersi piegati alle volontà del governo per contenere il Covid grazie al green pass. “No Green pass. La scuola include”, il testo di uno striscione, “Contro discriminazioni sul lavoro e nella vita sociale no pass verde”, le parole apparse sul cartello esposto da una donna.

"Sciogliere Fratelli d'Italia". No Green pass, Pd senza limiti per fare fuori la Meloni: la follia del vicesegretario dem

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.