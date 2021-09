Ripresi mentre fanno sesso orale sul volo Ryanair, il video gli costa la multa: "Lei non aveva la mascherina"

21 settembre 2021 a

a

a

Beccati a fare sesso ad alta quota. Una coppia si è lasciata andare su un volo Ryanair ed è stata ripresa da un passeggero seduto nella fila accanto e il video è finito sul social. Il clamore suscitato dal filmato che ha iniziato a girare sul web ha avuto come effetto collaterale quello di costare ai due amanti focosi una possibile multa per non essersi attenuti alle misure di sicurezza anti-Covid, oltre che a una denuncia per atti osceni. Il motivo? Ebbene, nel praticare sesso orale col suo fidanzato la giovane ha tolto la mascherina...

Incredibile sul volo Ryanair: aereo evacuato. Aggirate tutte le norme

I fatti sono avvenuti l'11 settembre scorso su un aereo in volo sulla tratta Dublino-Francoforte. Vuoi per una botta di passione di improvvisa, vuoi per il brivido del proibito o per afflato di esibizionismo, i due si sono dati da fare durante il volo. Il video la donna chinata sulle gambe del compagno che ha i pantaloni abbassati. A un certo punto sembra anche che lui si accorga di essere ripreso, ma la circostanza non sembra preoccuparlo.

Video su questo argomento La notizia sconvolge il viaggio in aereo: l'annuncio che non ti aspetti Giada Oricchio

I movimenti sospetto avevano creato curiosità tra i passeggeri del volo, ma i due hanno continuato come se niente fosse. A far scoppiare il caso il video messo su Teitter dal passeggero seduto qualche poltrona più in là che ha fatto scattare la gogna social che ha permesso alle autorità di identificare i due che rischiano una sanzione per atti osceni in luogo pubblico e una multa per avere violato le norme di sicurezza anti Covid.

"Siamo prigionieri", alta tensione in aereo. E i passeggeri chiamano la polizia

La storia ha scatenato battute a raffica, e anche la satira di Osho, in arte Federico Palmaroli: "Era un volo blow cost" scrive l'autore satirico. C'è poi chi gioca con le parole ("avevano trovato un'offerta su Bookin'") ma non solo: "Provate voi a farlo con la mascherina"; "Siamo in aereo" "Ma fa l'hostesso"; "Com'è andato l'esame di volo?" "Ho superato l'orale" e via ridendo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.